14 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Eylül Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen bir eyleme katılmış, eyleme müdahale eden İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilmişti. Eygi'nin cenaze töreni bugün düzenlendi. Törene siyaset dünyasından da pek çok isim katıldı.
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İstanbul Büyükçekmece’de bulunan lüks villada dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Musa G. isimli şahıs, villada çalışan sevgilisi 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadını kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Ev sahiplerini de yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın tutuklanan annesi Yüksel Gürkan, diş izi örneği alınması için hastaneye sevk edildi.
Gazeteci Levent Gültekin, İBB tarafından açılan ve vatandaşlara uygun ücret karşılığında yemek sağlayan kent lokantalarını eleştirdi. Gültekin, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyer yapmak için su faturalarına zam üstüne zam yaptığını ifade etti. Levent Gültekin’in İmamoğlu eleştirisine Nevşin Mengü’den ilginç bir cevap geldi.
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu yine bilindik üslubuyla toplumu derinden yaralayan bir konuya değindi. Narin'in tabutuna konan duvağın eleştirilmesine kızan Karahasanoğlu, "bir erkeğin eşi olmak yerine onlarca erkeğin istismar aracı olmak mı daha iyi" diye sordu.
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Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın babası gözaltına aldıktan sonra serbest kalmıştı. Baba Arif Güran’ın DHA tarafından paylaşılan görüntülerinde ilginç bir konuşmanın yaşandığı ortaya çıktı. Baba Güran, kameranın kayıtta olduğunu unutarak yanında bulunan kişilere “İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’e pasaport yerine kimlikle ziyaretin mümkün olacağı anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, Narin’i öldüren kimse hesabını soracaklarını söyledi. Erdoğan, “Bu cinayet üzerinden aile kavramı ve Kürt kardeşlerimizin hedef alınmasına ise izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Son yıllarda artan kiracı ve ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Yalova’da kiracı 50 yaşındaki Adnan S., aynı binada oturan ev sahibi 69 yaşındaki K.A.’yı önce dövdü, sonra cinsel organını keserek ağzına sokmaya çalıştı. Olay sonrası teslim olan Adnan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narin'in katledilişinin ardından muhabirlerinin olayla ilgili sorularını yanıtlayan bir isim de Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan oldu.
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