Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Bosna Hersek’e Kimlikle Ziyaret Mümkün Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Bosna Hersek’e Kimlikle Ziyaret Mümkün Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’e pasaport yerine kimlikle ziyaretin mümkün olacağı anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic’i İstanbul’da ağırladı ve görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan, Bosna Hersek ile yakın zamanda imzalanacak anlaşma ile kimlikle siyasetin mümkün olacağını söyledi.
Erdoğan, bu yılın 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının, komşu ülkeleri de geride bırakıp ilk sırada yer almasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliği de gündemimizde yer aldı. Özellikle savunma sanayisine yönelik işbirliğimizi nasıl ve ne denli geliştireceğimizi değerli kardeşimle ele aldık. FETÖ ile ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durduk." diye konuştu.
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