Kiracı ve Ev Sahibi Kavgası: Cinsel Organını Kesip Ağzına Sokmaya Çalıştı
Kiracı ve Ev Sahibi Kavgası: Cinsel Organını Kesip Ağzına Sokmaya Çalıştı
Son yıllarda artan kiracı ve ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Yalova’da kiracı 50 yaşındaki Adnan S., aynı binada oturan ev sahibi 69 yaşındaki K.A.’yı önce dövdü, sonra cinsel organını keserek ağzına sokmaya çalıştı. Olay sonrası teslim olan Adnan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Artan kiralar nedeniyle eski kiracılarını tahliye etmek isteyen ev sahipleri ile kiracılar arasında sık sık kavga yaşanıyor.
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Alınan bilgiye göre, Yalova’nın Dere Mahallesi'nde ikamet eden Adnan S., aynı binada oturan ev sahibi K.A., ile evine tahliye için icra memurlarını gönderdiği için tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kiracı Adnan S., ev sahibi K.A'yı önce yumrukladı, sonrasında ise elindeki bıçakla cinsel organını kesti. Gözü dönen kiracı, bununla da yetinmeyerek yaşlı adamın kestiği cinsel organını ağzına sokmaya çalıştı.
K.A'nın yere düşmesiyle olay yerinden ayrılan Adnan S., daha sonra polise giderek teslim oldu. Kiracısı tarafından cinsel organı kesilen ev sahibi K.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.
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