Kiracı ve Ev Sahibi Kavgası: Cinsel Organını Kesip Ağzına Sokmaya Çalıştı

Son yıllarda artan kiracı ve ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Yalova’da kiracı 50 yaşındaki Adnan S., aynı binada oturan ev sahibi 69 yaşındaki K.A.’yı önce dövdü, sonra cinsel organını keserek ağzına sokmaya çalıştı. Olay sonrası teslim olan Adnan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.