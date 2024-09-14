Levent Gültekin’in Kent Lokantası Eleştirisine Nevşin Mengü’den Cevap: "LEGO mu Yapsın?"
Levent Gültekin’in Kent Lokantası Eleştirisine Nevşin Mengü’den Cevap: "LEGO mu Yapsın?"
Gazeteci Levent Gültekin, İBB tarafından açılan ve vatandaşlara uygun ücret karşılığında yemek sağlayan kent lokantalarını eleştirdi. Gültekin, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyer yapmak için su faturalarına zam üstüne zam yaptığını ifade etti. Levent Gültekin’in İmamoğlu eleştirisine Nevşin Mengü’den ilginç bir cevap geldi.
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Gazeteci Levent Gültekin, ilk defa su faturasının elektrik faturasından fazla geldiğini hatırlattı ve İBB’nin kent lokantalarını işletebilmek için bu zamları yaptığını söyledi.
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Gültekin; "İstanbul'da yüksek su faturası ödüyoruz niye? Beyefendi Kent Lokantası açsın, en büyük icraat olarak. Bir muhalafet partisinin en başarılı pojesi Kent Lokantası mı olur Allahı’nızı seversiniz? Bunu öyle bir gururla yapıyorlar." dedi.
Gültekin, İmamoğlu'nun, vatandaşın, garip gurebanın suyuna, ulaşımına zam yaparak o para ile siyasi kariyer inşa ettiğini belirtti.
Levent Gültekin’in açıklamaları 👇
Nevşin Mengü ise Levent Gültekin’in İmamoğlu eleştirisine “Siyasetçi zaten bunu yapar. Ne yapsın, LEGO mu yapsın?” diyerek cevap verdi.
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Nevşin Mengü’ün açıklamaları 👇
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