Levent Gültekin’in Kent Lokantası Eleştirisine Nevşin Mengü’den Cevap: "LEGO mu Yapsın?"

Gazeteci Levent Gültekin, İBB tarafından açılan ve vatandaşlara uygun ücret karşılığında yemek sağlayan kent lokantalarını eleştirdi. Gültekin, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyer yapmak için su faturalarına zam üstüne zam yaptığını ifade etti. Levent Gültekin’in İmamoğlu eleştirisine Nevşin Mengü’den ilginç bir cevap geldi.