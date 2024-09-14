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Lüks Villada Kadın Cinayeti: Sevgilisini Öldürdü, Ev Sahiplerini Yaraladı

Lüks Villada Kadın Cinayeti: Sevgilisini Öldürdü, Ev Sahiplerini Yaraladı

Kadın Cinayetleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.09.2024 - 17:25

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan lüks villada dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.  Musa G. isimli şahıs, villada çalışan sevgilisi 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadını kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Ev sahiplerini de yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisinden Musa G. isimli sevgilisinden ayrılmak istiyordu. Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.

İddiaya göre, 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisinden Musa G. isimli sevgilisinden ayrılmak istiyordu. Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.

Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.

Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.

Ev sahiplerini de bıçaklayan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ev sahiplerini de bıçaklayan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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