Lüks Villada Kadın Cinayeti: Sevgilisini Öldürdü, Ev Sahiplerini Yaraladı
Lüks Villada Kadın Cinayeti: Sevgilisini Öldürdü, Ev Sahiplerini Yaraladı
İstanbul Büyükçekmece’de bulunan lüks villada dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Musa G. isimli şahıs, villada çalışan sevgilisi 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadını kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Ev sahiplerini de yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre, 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisinden Musa G. isimli sevgilisinden ayrılmak istiyordu. Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.
Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.
Ev sahiplerini de bıçaklayan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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