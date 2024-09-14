Lüks Villada Kadın Cinayeti: Sevgilisini Öldürdü, Ev Sahiplerini Yaraladı

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan lüks villada dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Musa G. isimli şahıs, villada çalışan sevgilisi 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadını kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Ev sahiplerini de yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.