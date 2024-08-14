14 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Arkadaşlarıyla birlikte dışarda görüntülenen Hafsanur Sancaktutan muhabirlerin aşk sorularına verdiği "ortalıkta adam kalmadı" yanıtı ile gündeme oturmuş, ardından oyuncu Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışmıştı. Hafsanur Sabcaktutuan ve Kubilay Aka ikilisinin aşkı tescillendi, ikili baş başa görüntülendi!
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Yasemin ve İdo Tatlıses'in sevimli ikizleri Ayel ve Emir'in tatlılığına Gülben Ergen de dayanamadı! İkizlerin Ergen'e olan aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.
1985 doğumlu Elçin Sangu dün akşam 39. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Ünlü oyuncunun doğum günü renkli anlara şahitlik etti. Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin de katıldığı kutlama dizinin hayranlarını sevindirdi.
Kibariye’nin kızı Birgül, 2019 yılında Bülent Burak ile evlenip 20 yaşında anne olmuştu. Son dönemde estetik operasyon geçirdiği haberleriyle gündeme gelen ismin değişimi yine olay oldu.
Instagram hesabından yaptığı komik paylaşımlarla adından bahsettiren Berfu yenenler sık sık yapılan yorumları ya da eleştirileri tiye aldığı gönderiler paylaşıyor biliyorsunuz ki. Şimdi de fiziksel görünüşüyle ilgili sayısız yorum alan Yenenler, açtı şop uygulamasını, aldı kötü yorumları yanına, başladı kendini şekilden şekle sokmaya!
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir programda müzeden fırlama eviyle dikkat çeken Feyza Civelek, çekim ekibine ve sunucuya kahve yapmak için kolları sıvadı. Ocağın altını bir türlü yakamayan Civelek'in çabası dillere düştü!
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, evlilikleriyle görenlere "ne zaman baba?" dedirten Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun dünya tatlısı oğulları Marsel ile birlikte Çeşme'de denizin keyifini çıkarırken görüntülendi. Ünlü çift kameraları görünce el sallayıp yine gönülleri fethetti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve uzun zamandır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah masasına oturacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi de yılın düğünün ne zaman ve nerede olacağı detayları ortaya çıktı!
Günlerdir hatta haftalardır Yunanistan'ın Mykonos adasında biricik aşkı Hakan Sabancı'yla tatil sefası yapan Hande Erçel, Instagram'ın son güncellemesiyle gelen çoklu fotoğraf paylaşımını dibine kadar kullanıp pek çok karesini takipçileriyle paylaştı. Oyunculuğuyla sürekli gündemde olan Erçel'in DJ moduna geçişi de gözden kaçmadı.
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