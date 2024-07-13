13 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Temmuz Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili incelemeler devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.
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Bir Lokanta Sahibi Menüdeki Yiyeceklerin Gerçek Maliyetini Açıkladı: "Maliyet Bellidir Ben Ne Yapayım?"
Birce Akalay'ın Netflix dizisi 'Mezarlık'ın 2. sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Akalay bugün Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla adeta ortalığı yaktı desek yeridir. Ama yanan sadece biz olmadık. Detaylar içerikte!
Hayatı sorgulamanıza neden olacak yaratıcılıkta tasarımlarla bir kez daha karşınızdayız! 'Bir tasarımcı daha fazla ne yapabilir ki?' dedirten her tasarımda sonra çok daha fazlası karşınıza çıkacak. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz eşi benzeri olmayan 15 tasarım arasında sizin en beğenmediğiniz hangisi olacak!
11 Milyon Takipçisi Olan TikTok Kullanıcısı Dylan Page NATO Zirvesine Giderek Liderlerin Tavırlarını Yorumladı
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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil sürücüsü Kızılay eski başkanı Kerem Kınık’ın Kızı Fatıma Zehra Kınık Demir ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğunun belirtildiği öğrenildi. Ayrıca Beykoz'da otomobille motosikletin karıştığı kazaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları giderek belli oluyor. Ana kadroda ikinci önlüğü alan yarışmacı bugün belli oldu. Detaylar içerikte!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından alınan berber ve kuaförlerin pazar günleri kapalı olmasına ilişkin karara bir tepki de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Ünlü ekonomist, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamada 'Bu karar FELAKET saçma' dedi.
Inside Out 2 (Ters Yüz 2) 2024 yılında sinema dünyasına damga vurdu. Şu an herkes bu filmi konuşuyor, yorumluyor, tartışıyor. Bu tartışmalardan biri de Riley'nin filmin sonundaki karanlık sırrı neydi ve neye atıfta bulundu? TikTok'ta filmleringucuadina hesap paylaştığı bir videoyla bunu açıkladı. Detaylar içerikte!
Avcılar’da yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan annesi Y.F.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Coşkulu Sevinçleri Sırasında Alman Polisine Yakalanan Türklerin Yaşadığı Panik Anları İzleyenleri Güldürdü
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