Kerem Kınık'ın Kızı Fatıma Zehra Kınık'ın Karıştığı Ölümlü Kazada İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu Bulundu

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil sürücüsü Kızılay eski başkanı Kerem Kınık’ın Kızı Fatıma Zehra Kınık Demir ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğunun belirtildiği öğrenildi. Ayrıca Beykoz'da otomobille motosikletin karıştığı kazaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.