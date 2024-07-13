Kerem Kınık'ın Kızı Fatıma Zehra Kınık'ın Karıştığı Ölümlü Kazada İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu Bulundu
Kerem Kınık'ın Kızı Fatıma Zehra Kınık'ın Karıştığı Ölümlü Kazada İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu Bulundu
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil sürücüsü Kızılay eski başkanı Kerem Kınık’ın Kızı Fatıma Zehra Kınık Demir ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğunun belirtildiği öğrenildi. Ayrıca Beykoz'da otomobille motosikletin karıştığı kazaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
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Kazadan ortaya çıkan yeni görüntüler...
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Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen kaza tespit raporunda, araç sürücüsü Kızılay eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir ile yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kural ihlali yaptığının belirtildiği öğrenildi.
Raporda sürücü Demir'in "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar." maddesini ihlalden yüzde 50 kusurlu olduğuna yer verildiği belirtildi.
Diğer sürücü Öztürk'ün ise "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar." maddesini ihlal etmesinden ötürü yüzde 50 kusurlu bulunduğu kaydedildi.
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Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemleri sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sürücüler, savcılıktaki ifadelerinin ardından, yüzde 50 kusurlu bulunmaları nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
Mahkeme, her iki sürücüyü, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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