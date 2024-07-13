İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Elektrik Akımı Felaketi Açıklaması: “Hat, Yapım Tekniğine Aykırı Döşenmiş”

'Olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gündoğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmursuyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş. 'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmursuyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım - onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş. 'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir.”