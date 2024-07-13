İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Elektrik Akımı Felaketi Açıklaması: “Hat, Yapım Tekniğine Aykırı Döşenmiş”
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Elektrik Akımı Felaketi Açıklaması: “Hat, Yapım Tekniğine Aykırı Döşenmiş”
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamalara şu ifadelere yer verildi:
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Bununla birlikte bu hassas süreçte oluşabilecek dezenformasyonu önlemek ve bazı soru işaretlerini giderilebilmek adına ilk tespit ve değerlendirmelerin tarafımızca ortaya koyulması gerekliliği doğmuştur." denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş. 'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı birtakım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır. Nitekim olay sonrası sahaya giden Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendiği ifade edilmiş, “Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir" şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Temennimiz olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesidir. Yaşamını yitiren hemşerilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.”
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