İzmir'deki Elektrik Faciasında Ölenlerin Kimlikleri: Biri Tıp Öğrencisi, Diğeri Belediye Başkanının Akrabası

“Canım ciğerim. Elimde büyüyen yavrumuz. Acı bir olay. Acıdan ötesi olayın şekli. Ülkemizde ölümler bu kadar ucuz olmamalı.

Bunların mutlaka sorumluları kimse bulunup, yargılanmalı diye düşünüyorum. Çünkü sokakta yürüyen iki genç akıma kapılıp ölebiliyorsa bu şehirde, özellikle İzmir'de bu düşündürücü bir olay. Üzgünüz tabii ki aile olarak. Ama şu anda yapılacak çok fazla bir şey yok.

Şu anda acımızı paylaşıyoruz, acımızla beraberiz ama bu olayın arkasında devam edecek ve takipçisi olacağız. Kesinlikle bu olay unutturulamayacak. İki tane yavru. Aileler, perişan. Taziyemiz bittikten sonra hukuki boyutu ile mücadele edeceğiz. Başımız sağ olsun'