İzmir'deki Elektrik Faciasında Ölenlerin Kimlikleri: Biri Tıp Öğrencisi, Diğeri Belediye Başkanının Akrabası
İzmir'deki Elektrik Faciasında Ölenlerin Kimlikleri: Biri Tıp Öğrencisi, Diğeri Belediye Başkanının Akrabası
İzmir Konak’ta sağanak yağış sırasında oluşan su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri de ortaya çıktı.
Hayatını kaybedenlerden biri İzmir Demokrasi Üniversitesi 5. Sınıf Öğrencisi Özge Ceren Deniz…
Diğeri de Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un yeğeni İnanç Öktemay…
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Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı.
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Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.
Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz’in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay’ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı.
Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in İzmir Demokrasi Üniversitesi 5. Sınıf Öğrencisi olduğu ortaya çıktı.
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Hayatını kaybeden diğer kişi İnanç Öktemay’ın ise Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un teyzesinin torunu olduğu ortaya çıktı.
Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, İzmir'de elektrik kaçağından yaşamını yitiren iki kişiden İnanç Öktemay'ın cenaze törenine katılmak için İzmir'e geldi.
Öktemay'ın teyzesinin torunu olduğunu belirten Başkan Ertemur şu açıklamaları yaptı:
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