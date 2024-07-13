İzmir'de Elektrik Akımına Kapılıp İki Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Olan Olaya Şahan Gökbakar'dan Tepki
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılıp İki Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Olan Olaya Şahan Gökbakar'dan Tepki
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi, Türkiye'nin gündemini sarstı. Olayın ardından ortaya çıkan bazı çarpıcı detaylar dikkat çekti, Şahan Gökbakar bu ihmalsizliğe sessiz kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren iki kişi, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Acı olayın ardından dikkat çeken bazı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerel basının beş yıl önce aynı bölge için "Çözüm için illa biri mi ölmeli?" başlığıyla uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, geçmişte aynı bölgede bir köpeğin elektrik akımına kapılarak öldüğü bilgisi de öğrenilmişti.
Sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi, yerel basının beş yıl önce aynı yerle ilgili yaptığı uyarının ardından meydana geldi. İhmalsizlik nedeniyle yaşanan bu trajik olay, birçok kişiyi derinden üzerek dikkatlerin gerekli önlemlerin alınması gerektiğine çekilmesine neden oldu.
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın da tepkisini çekti. Gökbakar, yaşanan trajik olayı "Kan dondurucu" olarak nitelendirip sosyal medyada tepkisini dile getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın