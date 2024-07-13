İzmir'de Elektrik Akımına Kapılıp İki Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Olan Olaya Şahan Gökbakar'dan Tepki

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi, Türkiye'nin gündemini sarstı. Olayın ardından ortaya çıkan bazı çarpıcı detaylar dikkat çekti, Şahan Gökbakar bu ihmalsizliğe sessiz kalmadı.