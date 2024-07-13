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Yeni Doğan Bebeğini Çöpe Atan 'Anne' Tutuklandı

Yeni Doğan Bebeğini Çöpe Atan 'Anne' Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.07.2024 - 22:32

Avcılar’da yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan annesi Y.F.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi.

Çöp atmaya giden bir kadının bebek sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayda, çöp konteynırının yanında bulunan poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğu görüldü.

Çöp atmaya giden bir kadının bebek sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayda, çöp konteynırının yanında bulunan poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğu görüldü.

Bebeği poşet içerisinde bıraktığı belirlenen annesi Y.F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bebeği poşet içerisinde bıraktığı belirlenen annesi Y.F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.F.Ş. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.F.Ş. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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