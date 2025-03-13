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13 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

13 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.03.2025 - 01:26

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Prens Dizisinin Elçi Sangu'su Baba Oluyor!

1. Prens Dizisinin Elçi Sangu'su Baba Oluyor!

Birkaç ay önce Prens'in başrolü Giray Altınok baba olmuş, tüm sevenlerini heyecanlandırmıştı. Prens dizisinden bir babalık müjdesi daha geldi! Prens'te Elçi Sagu karakterine hayat veren Kerem Özdoğan'ın da bir bebek beklediği ortaya çıktı. 

Üstelik cinsiyeti de öğrendiler! Buyurun detaylara beraber bakalım...

Detaylar bu içeriğimizde 👇

2. Tanyeli'nin Durumu Ağırlaştı...

2. Tanyeli'nin Durumu Ağırlaştı...

İki yıldan uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den endişelendiren haber geldi. 

Birkaç gün önce taburcu olacağının haberini verip herkesi sevindiren Tanyeli'nin durumunun ağırlaştığı ve ne yazık ki entübe edildiği öğrenildi.

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3. Hazar Ergüçlü Evlilik Teklifi Gelirse "Koşa Koşa" Cevabı!

3. Hazar Ergüçlü Evlilik Teklifi Gelirse "Koşa Koşa" Cevabı!

İnci Taneleri'nin Dilber'i, dizinin ilk gününden bu yana gündemden bir an olsun düşmeyen Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz  adıyla tanınan Efe Çelik'le aşk yaşıyor. Normalde ilişkilerini kendi halinde yaşamayı seven Ergüçlü, geçtiğimiz saatlerde evliliğe ilk kez ve resmen yeşil ışık yaktı!

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4. Deniz Uğur, Eşinin Kalp Krizi Geçirdiğini Duyurdu

4. Deniz Uğur, Eşinin Kalp Krizi Geçirdiğini Duyurdu

Kısa bir süre önce eski eşi Reha Muhtar, eşi Nilüfer ve ikilinin ortak çocukları Ayşe Nazlı'yla oldukça hararetli polemikler yaşayan Deniz Uğur, eşinin kalp krizi geçirdiğini duyurdu. 

Eşi Erdinç Gülener'le son pozunu da paylaşan Deniz Uğur'un sözleri oldukça imalıydı.

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5. Sihirli Annem'in Toprak'ı Koca Delikanlı Oldu!

5. Sihirli Annem'in Toprak'ı Koca Delikanlı Oldu!

Sihirli Annem'in Toprak perisinin bebekliğini büyümüş Toprak'ı canlandıran Jennifer Boyner'ın kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştı. 

Şimdilerde 21 yaşında olan Jordan Boyner'in yakışıklı bir delikanlı olduğu ortaya çıktı.

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6. Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

6. Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir süredir hastanede tedavi gören, beynine pıhtı atması sonucu entübe edildiği ve hatta yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu oldukça merak ediliyordu. 

Geçtiğimiz saatlerde ilk kez Kadir İnanır'dan fotoğraf geldi!

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7. Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!

7. Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!

Bugüne dek birçok kült film ve dizide hepimizi kahkahaya boğan karakterlere hayat vermiş ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. 

Ünlü oyuncunun ölüm haberlerini usta Zafer Algöz duyurdu...

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8. Rahmetlinin Son Paylaşımı Yalnızca 24 Gün Önceymiş...

8. Rahmetlinin Son Paylaşımı Yalnızca 24 Gün Önceymiş...

Bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği ve kısa bir süre önce tedavisi bitmesine rağmen zatürre olup hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Şinasi Yurtsever'in vefat haberini öğrenen sosyal medya hesabına koştu. 

Yurtseven'in yalnızca 24 gün önce, Hücreler tiyatro oyununun son sahnesinde çektiği ve paylaştığı fotoğraf yürekleri dağladı.

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9. Defne Samyeli'den Genetiklerinde Şov Olduğunu Kanıtlayan Poz!

9. Defne Samyeli'den Genetiklerinde Şov Olduğunu Kanıtlayan Poz!

Kusursuz fiziği, yıllar geçse de hep genç kalışıyla dikkat çeken Defne Samyeli, güzelliğini birçok şeye borçlu. Rutin olarak yaptığı spor da buna dahil!

Birkaç saat önce sabah sporunu abisi Sühan Yılmaz'la yapan Defne Samyeli, paylaştığı fotoğrafla ortalığı ayağa kaldırdı! Abi kardeşin birbirine benzerliği şoka soktu!

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10. Şinasi Yurtsever'in Annesinin Hiçbir Şeyden Haberi Yokmuş...

10. Şinasi Yurtsever'in Annesinin Hiçbir Şeyden Haberi Yokmuş...

Bir anda, hiç de beklemiyorken hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatı hakkında iç burkan bir detay ortaya çıktı. 

Birsen Altuntaş'ın haberiyle, Yurtsever'in annesinin oğlunun hastalığından da durumunun ağırlaştığından da haberinin olmadığı öğrenildi.

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11. 11 Yıldır Beklenen Haber Geldi mi Yoksa?

11. 11 Yıldır Beklenen Haber Geldi mi Yoksa?

On bir yıldır musmutlu bir evlilik sürdüren Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yıllardır kendilerinden beklenen müjdeli haberle koca bir heyecan içinde olduğu iddia edildi. 

Senelerdir 'Bebek ne zaman?' sorularına maruz kalan Beren Saa'in geçtiğimiz gece eşiyle görüntü vermeme çabasının 4 aylık hamile olduğu için yaşandığı iddiası sosyal medyada olay oldu.

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12. Dostları ve Meslektaşlarından Şinasi Yurtsever'e Son Veda...

12. Dostları ve Meslektaşlarından Şinasi Yurtsever'e Son Veda...

Şinasi Yurtsever'in ölümü yalnızca izleyicisini ve sevenlerini değil sanat camiasını da derinden sarstı. 

Yasa boğulan ünlüler, dostları, meslektaşları veya eski rol arkadaşları Yurtsever'e son vedasını birbirinden duygusal mesajlarla etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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