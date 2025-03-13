13 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Prens Dizisinin Elçi Sangu'su Baba Oluyor!
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2. Tanyeli'nin Durumu Ağırlaştı...
3. Hazar Ergüçlü Evlilik Teklifi Gelirse "Koşa Koşa" Cevabı!
4. Deniz Uğur, Eşinin Kalp Krizi Geçirdiğini Duyurdu
5. Sihirli Annem'in Toprak'ı Koca Delikanlı Oldu!
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6. Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
7. Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!
8. Rahmetlinin Son Paylaşımı Yalnızca 24 Gün Önceymiş...
9. Defne Samyeli'den Genetiklerinde Şov Olduğunu Kanıtlayan Poz!
10. Şinasi Yurtsever'in Annesinin Hiçbir Şeyden Haberi Yokmuş...
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11. 11 Yıldır Beklenen Haber Geldi mi Yoksa?
12. Dostları ve Meslektaşlarından Şinasi Yurtsever'e Son Veda...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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