13 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

On bir yıldır musmutlu bir evlilik sürdüren Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yıllardır kendilerinden beklenen müjdeli haberle koca bir heyecan içinde olduğu iddia edildi.

Senelerdir 'Bebek ne zaman?' sorularına maruz kalan Beren Saa'in geçtiğimiz gece eşiyle görüntü vermeme çabasının 4 aylık hamile olduğu için yaşandığı iddiası sosyal medyada olay oldu.