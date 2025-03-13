İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü DJ Sevgilisi Efe Çelik'le Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü DJ Sevgilisi Efe Çelik'le Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!
Hazar Ergüçlü, son dönemdeki projeleri ve tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı performanslarının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin manşetlerinde yer alan Ergüçlü, şu anda DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.
Daha önce Onur Ünlü ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen oyuncu, Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, gündeme aşk hayatıyla ilgili açıklamlarıyla geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazar Ergüçlü, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla da dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazar Ergüçlü, son dönemdeki başarılı projeleri ve özgün tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Hazar Ergüçlü evlilik sorularına yeşil ışık yaktı. Bir süredir DJ sevgilisiyle olan isim açıklamalarıyla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Dilber'in evi barkı olur artık 😁