İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü DJ Sevgilisi Efe Çelik'le Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!

Hazar Ergüçlü, son dönemdeki projeleri ve tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı performanslarının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin manşetlerinde yer alan Ergüçlü, şu anda DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Daha önce Onur Ünlü ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen oyuncu, Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, gündeme aşk hayatıyla ilgili açıklamlarıyla geldi!