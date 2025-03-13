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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü DJ Sevgilisi Efe Çelik'le Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü DJ Sevgilisi Efe Çelik'le Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.03.2025 - 16:46

Hazar Ergüçlü, son dönemdeki projeleri ve tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı performanslarının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin manşetlerinde yer alan Ergüçlü, şu anda DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. 

Daha önce Onur Ünlü ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen oyuncu, Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, gündeme aşk hayatıyla ilgili açıklamlarıyla geldi!

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Hazar Ergüçlü, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla da dikkat çekiyor.

Hazar Ergüçlü, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla da dikkat çekiyor.

Birçok dizide yer alan Ergüçlü son olarak 'İnci Taneleri' dizisinde sergilediği performansla bir kez daha yeteneklerini kanıtlamış ve izleyicilere bambaşka bir yüzünü göstermişti. Dansları ve oyunculuğuyla herkesi etkilemeye devam eden Ergüçlü, her yeni projeyle birlikte sosyal medya gündeminde daha fazla yer alıyor.

Ergüçlü’nün hem tarzı hem de aşk hayatı magazin dünyasında sürekli yer alırken, oyunculuğundaki başarısı da ona büyük bir takipçi kitlesi kazandırmış durumda.

Hazar Ergüçlü, son dönemdeki başarılı projeleri ve özgün tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Hazar Ergüçlü, son dönemdeki başarılı projeleri ve özgün tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Hem oyunculuk kariyerindeki başarıları hem de aşk hayatıyla gündeme gelen Ergüçlü, daha önce yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde ise ünlü DJ Artz, yani Efe Çelik ile ilişkisi yaşıyor. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin ilişkisi ise gözlerden uzak devam ediyor.

Efe Çelik’in geçmişi ise oldukça dikkat çekici! Kendisi, geçmişte ünlü isimlerle aşk yaşamış ve bunlar da sıkça magazin basınının gündeminde yer almış.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Hazar Ergüçlü evlilik sorularına yeşil ışık yaktı. Bir süredir DJ sevgilisiyle olan isim açıklamalarıyla gündeme geldi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Hazar Ergüçlü evlilik sorularına yeşil ışık yaktı. Bir süredir DJ sevgilisiyle olan isim açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduklarını belirterek, ilişkilerinin tesadüf olmadığını ve birbirlerine olan ilgilerinin zaten var olduğunu dile getirdi. Ergüçlü, 'Birbirimizi beğeniyorduk, zaten bir ilgimiz vardı,' diyerek tanışmalarının arkasındaki hikayeyi paylaştı. Ayrıca, ilişkilerinde karşılıklı emek verdiklerini ve birbirlerine çok özen gösterdiklerini de vurguladı.

Efe Çelik’in centilmen biri olduğunu ve kendisinin de ona ne isterse yapmaya çalıştığını belirten Ergüçlü, mutlu bir ilişki yaşadıklarını ifade etti. Evliliğe dair sorulara ise 'Doğru kişiyle kesinlikle olabilir,' şeklinde cevap verdi. Efe Çelik'ten evlilik teklifi gelirse 'Evet' cevabını verebileceğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Dilber'in evi barkı olur artık 😁