13 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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2020 senesinde Cansel Elçin ile evlenen oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu duyurdu.
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Aşk hayatıyla dillere düşen Ala Tokel hem influencer kişiliği hem açıklamalarıyla sık sık adından bahsettiren isimlerden biri. Şimdilerde 21 yaşındaki genç futbolcu Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşayan isim yaş farkı ile gündeme gelmişti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tokel hem nişan iddialarını ve çiftin yüzüğünün anlamını açıkladı hem de evliliğe yeşil ışık yaktı.
Muhabir Online'dan Akif Yaman tarafından görüntülenen Burak Özçivit, yaz gelince saldığı göbeğiyle ilgili sorulara kaçamak cevap verdi!
Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörüyle yaşadığı olayın ardından programdan ayrılması ve sonra da programın yayından kaldırılması geçen aya damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Konu kapanmış, üstü kapanmıştı ki geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan makyör Tolgahan Karataş'dan Bülent Ersoy'a ağır bir taş geldi.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yle boşanma sürecindeyken de yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağı olan Wanda Nara son pozlarıyla yine ve yeniden yaka silktirdi!
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Siber suçluların son hedefi olan Aleyna Tilki'nin birçok kişisel verisi ifşa edilmişti. Sabah'tan Oğuzhan Uysal’ın haberine göre; genç şarkıcının kimlik ve kişisel bilgilerini babası ve menajerine gönderen İ.Y.'nin bir garip savunması gündeme bomba gibi düştü.
Bodrum konseri öncesi dinlenmeye çekilen Funda Arar'ın sıfır makyajlı doğal pozları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!
Alişan, evlendikten sonra setlere ara veren eşi Buse Varol'un bugün açıklanan YKS ile üniversiteyi kazandığını duyurdu. Ünlü türkücünün, psikoloji bölümüne giren eşine yazdıklarıysa gözden kaçacak gibi değildi.
Sık sık gündem hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen ünlü komedyen bu kez de ülkemizdeki sığınmacılar çıkışıyla dikkat çekti.
Karadağ'da Sevan Nişanyan'la Buluşan Rapçi Ezhel, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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