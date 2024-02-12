12 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Şubat Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Lüks Bir Curise Gemisinin Fırtınaya Yakalandığı Anları İzlerken Siz de Gerileceksiniz
Kızıl Goncalar dizisi yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana gündem olmaya devam ediyor. İddialı sahneleri ve diyaloglarıyla çok konuşulan dizinin son bölümünde yine hassas bir konuya değinildi. Şehit haberlerine gereken önemin verilmemesine dair sahneye sosyal medyadan yorum yağdı.
Ekonomist Özgür Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda günümüzün popüler dizisi 'Kızıl Goncalar' ile ilgili yorumda bulundu. Dizinin yorumunu yaparken Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili fikirlerini de belirtti. Detaylar içeriğimizde...👇
Premier Lig'in devi Manchester City'nin başarılı orta sahası Rodri, takım arkadaşı Grealish'in kendisini takımın en kötü giyineni olarak göstermesine yanıt verdi. İspanyol futbolcu, açıklamasıyla hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı.
Kardeşlerim dizisinde sık sık bir ölüm oluyor ve sevilen karakterler diziden ayrılıyor. Sevilen dizide sezon başında başrol oyuncularından bazılarının diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Fadik Sevin Atasoy'un ardından Su Burcu Yazgı Coşkun'un da ayrılacağı iddia edildi.
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İspanya LaLiga'da Barcelona, 24. haftada Granada'yı konuk etti. Heyecan dolu anlara sahne olan karşılaşmada deplasman ekibin maç önü ceketi, sosyal medyada futbolseverlerin odak noktası oldu.
Hazır 14 Şubat yaklaşıyorken, silkelenip kendimize gelme vakti: Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ın Nebahat Çehre ile çektiği son video bizi maziye götürdü; Firdevs Yöreoğlu hepimizi azarladı!
Yapılan bir araştırmaya göre; sivrisinekler tarafından, ısırılma oranı en yüksek olan kan grubu belli oldu.
Eser Yenenler'in Linç@ programında yaptığı 'geyşa olmayı seviyorum' açıklamasıyla gündem olan ve aşka yeşil ışık yakan Merve Boluğur, Muhabironline'ın kamerasına yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!
Son zamanlarda İnci Taneleri dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakındır birliktelik yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı. Gelin bakalım Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi kimmiş... 👇
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Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da üyesi olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)'nin yayın organından TKP'ye yönelik yapılan 'burjuva milliyetçi' ithamlarına sert yanıt geldi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 'Sayın Maçoğlu ya da bizim yıllardır görüştüğümüz birkaç kişi ‘ya evet biz o yazıya katılıyoruz’ derse, kendilerine başarılar der, bir dakika bile düşünmeyiz' dedi.
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