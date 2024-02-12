Özgür Demirtaş, Kızıl Goncalar Dizisiyle İlgili Paylaşımında Mert Yazıcıoğlu'nun Oyunculuğunu Yorumladı

Ekonomist Özgür Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda günümüzün popüler dizisi 'Kızıl Goncalar' ile ilgili yorumda bulundu. Dizinin yorumunu yaparken Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili fikirlerini de belirtti. Detaylar içeriğimizde...👇