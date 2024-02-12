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Özgür Demirtaş, Kızıl Goncalar Dizisiyle İlgili Paylaşımında Mert Yazıcıoğlu'nun Oyunculuğunu Yorumladı

Özgür Demirtaş, Kızıl Goncalar Dizisiyle İlgili Paylaşımında Mert Yazıcıoğlu'nun Oyunculuğunu Yorumladı

dizi Kızıl Goncalar
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.02.2024 - 23:21

Ekonomist Özgür Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda günümüzün popüler dizisi 'Kızıl Goncalar' ile ilgili yorumda bulundu. Dizinin yorumunu yaparken Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili fikirlerini de belirtti. Detaylar içeriğimizde...👇

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Eski adıyla FOX TV yeni adıyla NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Kızıl Goncalar' dizisi yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kırıyor.

Eski adıyla FOX TV yeni adıyla NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Kızıl Goncalar' dizisi yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kırıyor.

Özgü Namal'ın uzun yıllar sonra ekranlara döndüğü 'Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Şerif Erol, Selen Öztürk gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Özgü Namal'ın uzun yıllar sonra ekranlara döndüğü 'Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Şerif Erol, Selen Öztürk gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Dizide, Atatürkçü Levent ve tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesi ele alınıyor.

Dizide, Atatürkçü Levent ve tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesi ele alınıyor.

Anne ve babalığın önemini gördüğümüz dizi, sahneleriyle gündem oluyor.

Anne ve babalığın önemini gördüğümüz dizi, sahneleriyle gündem oluyor.

Herkesin konuştuğu diziye yorum yapan isimlerden bir tanesi de Ekonomist Özgür Demirtaş oldu.

Herkesin konuştuğu diziye yorum yapan isimlerden bir tanesi de Ekonomist Özgür Demirtaş oldu.
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Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda diziyi ne kadar beğendiğini belirterek Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğunu övdü.

Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda diziyi ne kadar beğendiğini belirterek Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğunu övdü.

Paylaşımı da sizin için şöyle bırakalım.👇

Paylaşımı da sizin için şöyle bırakalım.👇
twitter.com

Özgür Demirtaş'ın yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı ve yorumlar da gecikmedi.👇

Özgür Demirtaş'ın yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı ve yorumlar da gecikmedi.👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

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twitter.com
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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