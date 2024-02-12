Maçoğlu'nun Kadıköy Adaylığında 'Burjuva' Krizi! TKP Desteğini Çekecek mi?

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da üyesi olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)'nin yayın organından TKP'ye yönelik yapılan 'burjuva milliyetçi' ithamlarına sert yanıt geldi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 'Sayın Maçoğlu ya da bizim yıllardır görüştüğümüz birkaç kişi ‘ya evet biz o yazıya katılıyoruz’ derse, kendilerine başarılar der, bir dakika bile düşünmeyiz' dedi.