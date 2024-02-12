Maçoğlu'nun Kadıköy Adaylığında 'Burjuva' Krizi! TKP Desteğini Çekecek mi?
Maçoğlu'nun Kadıköy Adaylığında 'Burjuva' Krizi! TKP Desteğini Çekecek mi?
Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da üyesi olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)'nin yayın organından TKP'ye yönelik yapılan 'burjuva milliyetçi' ithamlarına sert yanıt geldi.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 'Sayın Maçoğlu ya da bizim yıllardır görüştüğümüz birkaç kişi ‘ya evet biz o yazıya katılıyoruz’ derse, kendilerine başarılar der, bir dakika bile düşünmeyiz' dedi.
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TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı tartışmalar nedeniyle gündemde.
Maçoğlu'nun da üyesi olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)'nin Gazete Patika isimli yayınında TKP'ye yönelik ağır ithamlar içeren bir yazı yer aldı. Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre, yazının TKP ile SMF arasında kriz yarattığı belirtilirken, Maçoğlu'nun adaylığını destekleyen ittifakında bozulacağı iddia edildi.
TKP'nin 'burjuva milliyetçi' ve 'gerici' nitelendirildiği yayınlara ilişkin TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 'Biz uzattığımız el tutulduğunda kolay kolay bırakmayız. Etkili bir çalışma yürütüyoruz. Sayın Maçoğlu ya da bizim yıllardır görüştüğümüz birkaç kişi ‘ya evet biz o yazıya katılıyoruz’ derse, kendilerine başarılar der, bir dakika bile düşünmeyiz.' dedi.
Maçoğlu'nun bu tür tutumu olmadığını düşündüklerini söyleyen Okuyan, 'Dediğim gibi farklılıklarımız var ama öte yandan biz bu farklılıklara saygı gösterdik, Maçoğlu ise TKP’yi rahatsız edecek bir pratik sergilemedi.' dedi.
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