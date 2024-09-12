12 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz saatlerde Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusu tamamlandı ve Narin Güran'ın annesi de dahil olmak üzere 9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gülben Ergen ise sosyal medya hesabından küçük Narin'in annesine lanet yağdırdı.
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Duygu Özaslan, TikTok hesabından yaptığı "En köylü özelliğiniz ne? Benim en sevdiğim snack cevizli sucuk" paylaşımı ile eleştiri yağmuruna tutuldu.
Yaklaşık 5 ay önce minik kızı Asya'yı kucağına alarak annelik serüvenine başlayan Gonca Vuslateri, kızını Müjdat Gezen ile tanıştırmaya götürdü. Ünlü isim kızı Asya'nın yüzünü de ilk kez paylaştı.
Çağla Şıkel, Ahmet Çakar'ın Miss Turkey güzeli için yaptığı açıklamalara sert çıkıştı!
Geçtiğimiz aylarda Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu iddia ediliyordu. Pamuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile iddiaları doğruladı ve ilk hamilelik pozunu paylaştı.
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Miss Turkey 2024 birincisi seçilen İdil Bilgen için söyledikleriyle gündeme gelen Ahmet Çakar, açıklamalarının bu yıla ait olmadığını belirtti. Özrü kabahatinden büyük olan Çakar'ın açıklamaları yine çok eleştirildi.
Narin Güran kaybının ilk günden beri takipçisi olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini her zaman gösteren Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Diyarbakır'da Narin adına bir anaokulu açmak için Ankara'ya görüşmeye gittiğini açıkladı.
Gülben Ergen, "Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış" diyen Didem Arslan'a sert çıkmıştı. Arslan'ın da canlı yayında “Becerebiliyorsan şarkı söyle, habercilerin işine karışma” sözleri ayrı olay oldu. Tartışma yaşadığı gazetecinin üslubuna dikkat çeken Ergen'se Müge Anlı'yı örnek gösterdi.
Pek çoğumuzun çocukluluğunun dizisi olan Selena'da 'Selin' karakterine hayat veren Cansu Demirci geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu. Sürpriz düğünüyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncunun yeni düğün vlog'u geldi!
Tüyleri diken diken yapan sesi ve kalbimizi delik deşik eden şarkı sözleriyle hayran kaldığımız Lana Del Rey her yeni parçasıyla kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor. Son ilişkisinin medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, aşk şarkılarının üstadı Lana Del Rey'in eski sevgililerini mercek altına alıyoruz!
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