12 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Ağustos Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Son günlerde artan ‘öldü, öldürüldü, vuruldu, bıçaklandı’ gibi haberlerin ne kadar fazla arttığını hiç fark ettiniz mi? Son 36 saat içinde bile bazı ülkelerin tarihleri boyunca olmayan kadar bu tarz ‘dehşet’ haberleri okuduk, duyduk, izledik. Şimdi sizlere son 36 saatte sadece ‘basın yansıyan’ görebildiğimiz ya da duyabildiğimiz bazı ‘dehşet’ haberlerini sıralıyor olacağım. Umarım bu liste ilerleyen saatlerde çok daha fazla uzamaz…
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Hatay’ın Suriye sınırında Yayladağı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na evinin kapılarını açan Feyza Civelek'in pespembe ve ıvır zıvır dolu odası fena göz kanattı!
Günün şoke eden olaylarından biri de Arda K. isimli şahsın Eskişehir'de parkta oturan insanları bıçaklayıp bunu yayınlamasıydı. Hücum yeleği, Nazi arması ve ekipmanlarıyla masum insanları yaralayan şahsın önceden yaptığı katliam planları ortaya çıktı.
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nda yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor. Okuma provası yapılan dizide Halil Ergün ve Ege Kökenli partner olacak.
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Eskişehir’de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve üzerinde Nazi amblemi olan çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.
Aybüke Pusat'la bir ayrıl bir barış aşk yaşayan Furkan Andıç, Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı gecelerinde görüntülendi. Üstelik yalnız da değildi!
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle Penteli'deki Amalia Fleming Hastanesi'nin de tahliye edildiği bildirildi.
Kalmar AIK futbolcuları, kanserle mücadele eden kaptanları Markus Herman’a güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Soyunma odasında yaşanan bu duygusal an, Herman’ı gözyaşlarına boğdu.
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Sena Şener'in "Sevmemeliyiz" Şarkısını Hiç Bu Açıdan Dinlemiş Miydiniz?
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