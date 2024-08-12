Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AFAD Depremi Duyurdu: Hatay'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD Depremi Duyurdu: Hatay'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.08.2024 - 00:07 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 00:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Hatay’ın Suriye sınırında Yayladağı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Suriye’nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Suriye’nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye’nin en güneyindeki Hatay’da ve Gaziantep'te de şiddetli şekilde hissedildi.

Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye’nin en güneyindeki Hatay’da ve Gaziantep'te de şiddetli şekilde hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
76
18
5
4
3
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın