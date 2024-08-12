AFAD Depremi Duyurdu: Hatay'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
AFAD Depremi Duyurdu: Hatay'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Suriye’nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye’nin en güneyindeki Hatay’da ve Gaziantep'te de şiddetli şekilde hissedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.
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