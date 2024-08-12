Sena Şener'in "Sevmemeliyiz" Şarkısını Hiç Bu Açıdan Dinlemiş Miydiniz?

Yetenekli şarkıcı Sena Şener, konserinde 'Sevmemeliyiz' şarkısına yeni bir anlam katarak, bu parça hakkındaki bakış açınızı değiştirecek.
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Genç yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Sena Şener, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla tanınıyor. Kendi yazdığı şarkılarla Türk alternatif müzik sahnesinde hızla öne çıkmayı da başardı.
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Özellikle "Bak Bana" ve "Sevmemeliyiz" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Şener, çıktığı bir konserde bu kez şarkısında kendisine seslendiğini ifade etti.
O anlar 👇
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