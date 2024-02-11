11 Şubat 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Şubat 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Şubat Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Fenerbahçe'den sert yanıt geldi. Galatasaray'ın 'Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…' sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Fenerbahçe kulübünün sosyal medya hesabından "Dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi…" denildi.
Eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP)'ten Hatay Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edildi.
Menzil Şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin Avrupa'daki dergah denetimi esnasında garip görüntüler yaşandı. Şeyhin denetimi sırasında çekilen videoda, müritlerin tuhaf sesler çıkardığı görüldü.
Adamor Araştırma, Ankara'nın Etimesgut ilçesi için yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 'Behzat Ç.' dizisiyle gönüllere taht kuran CHP adayı Erdal Beşikçioğlu, ankette AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel'in az bir farkla gerisinde kaldı.
Sosyal medyada paylaşılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımları sonrası bakanlık harekete geçti.
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklayan Sinan Oğan'la ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Özdağ, Sinan Oğan'ın iktidardan maddi destek aldığını düşündüğünü söyledi.
Geçtiğimiz günlerde kirasını ödemediği iddialarıyla ev sahibi tarafından sosyal medyada yerin dibine sokulan fenomen ve yazar PuCCa, gündemden düşmüyor. Ev sahibinden sonra kendisi açıklama yapan ve "Zor günler geçirdik" diyen PuCCa'ya bir darbe de ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi. PuCCa'nın eski kiracısı olduğunu söyleyen Ünsal, "Evimi mahvetti" dedi.
Hakkında beraat kararı çıkması beklenen Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda mahkemeden yine bir sonuç alamamıştı. Her seferinde suçsuz olduğunu ve iftiraya kurban gittiğini dile getiren fenomen isim, cezaevinde psikolojisinin bozuk olmasıyla gündeme geliyordu. Yazdığı mektuplar oldukça ilgi çeken Dilan Polat'ın son mektubunu "i_likechaos" sayfası paylaştı. Yine "iftira" yüzünden cezaevinde olduğunu söylerken, oğlunun doğum gününde yanında olamadığı için ağladığı dikkat çekti.
Pazar akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Gazze ile ilgili söyledikleriyle milyonlarca insanın duygularına tercüman olduğu anlar izleyicileri duygulandırırken İmirzalıoğlu'na sözleri için destek yağdı!
Biz bıktık, Kanye West bıkmadı: Eşinin yarı çıplak pozlarını paylaştığı için tepki yağmuruna tutulan West, bu tepkilerle yetinemeyince eşini bu sefer de yeni albümünün kapağında teşhir etti.
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