'Çocuk Gelin' Paylaşımları Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! '16 Yaşındaki Kız Çocuğu Zorla Evlendirilecek'
'Çocuk Gelin' Paylaşımları Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! '16 Yaşındaki Kız Çocuğu Zorla Evlendirilecek'
Sosyal medyada paylaşılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımları sonrası bakanlık harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşımların sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; *Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
'Emniyet birimleri harekete geçti'
'İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve emniyet birimleri ivedilikle harekete geçmiştir.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak olup hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir.'
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda