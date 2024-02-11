Menzil Şeyhi Avrupa'daki Dergah Denetiminde Garip Seslerle Karşılandı: Uluyanlar, Tıslayanlar...
Menzil Şeyhi Avrupa'daki Dergah Denetiminde Garip Seslerle Karşılandı: Uluyanlar, Tıslayanlar...
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Menzil Cemaati lideri Muhammed Saki Elhüseyni'nin 9-19 Şubat tarihleri arasında Avrupa'ya gerçekleştireceği ziyaretler için geçtiğimiz hafta müritlere bir takım uyarılarda bulunulmuştu.
Tarikat üyelerine yapılan uyarılar arasında, 'Ayrı araçlar yerine toplu araçların tercih edilmesi, havaalanlarına karşılamaya gelinmemesi ve sokaklarda sesli konuşulmaması' yer almıştı.
Gazeteci İsmail Arı, Elhüseyni'nin Avrupa'da bir dergaha yaptığı denetlemenin görüntülerini paylaştı. Ziyaret esnasında müritlerin tuhaf sesler çıkarması sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde Elhüseyni'nin içeriye girmesi esnasında, müritlerin tısladığı ve uluduğu görüldü. 🎥
Görüntülere sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. 🎥
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