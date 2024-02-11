Ümit Özdağ'dan "Sinan Oğan, İktidardan Maddi Destek Aldı mı?" Sorusuna Yanıt
Ümit Özdağ'dan "Sinan Oğan, İktidardan Maddi Destek Aldı mı?" Sorusuna Yanıt
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklayan Sinan Oğan'la ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Özdağ, Sinan Oğan'ın iktidardan maddi destek aldığını düşündüğünü söyledi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YouTube fenomeni Burak Güngör'ün kanalında yayınlanan bir programda 'Sinan Oğan iktidardan maddi destek aldı mı? Ne aldı da destek verdi?' sorusuna yanıt verdi.
"Sinan Ogan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar olmuştur" diyen Özdağ, ardından ilgili soruya "Almıştır heralde" yanıtını verdi.
İşte o anlar 👇
14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde omurgasını Zafer Partisi'nin oluşturduğu Ata İttifakı ile yarışan Sinan Oğan, ikinci turda ittifaktan bağımsız bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Zafer Partisi ise ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı vermişti.
Bu da Burak Güngör'ün kanalında yayınlanan programın tamamı 👇
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