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Ümit Özdağ'dan "Sinan Oğan, İktidardan Maddi Destek Aldı mı?" Sorusuna Yanıt

Ümit Özdağ'dan "Sinan Oğan, İktidardan Maddi Destek Aldı mı?" Sorusuna Yanıt

Ümit Özdağ Sinan Oğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 20:09

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklayan Sinan Oğan'la ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Özdağ, Sinan Oğan'ın iktidardan maddi destek aldığını düşündüğünü söyledi. 

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YouTube fenomeni Burak Güngör'ün kanalında yayınlanan bir programda 'Sinan Oğan iktidardan maddi destek aldı mı? Ne aldı da destek verdi?' sorusuna yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YouTube fenomeni Burak Güngör'ün kanalında yayınlanan bir programda 'Sinan Oğan iktidardan maddi destek aldı mı? Ne aldı da destek verdi?' sorusuna yanıt verdi.

"Sinan Ogan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar olmuştur" diyen Özdağ, ardından ilgili soruya "Almıştır heralde" yanıtını verdi.

"Sinan Ogan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar olmuştur" diyen Özdağ, ardından ilgili soruya "Almıştır heralde" yanıtını verdi.

İşte o anlar 👇

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde omurgasını Zafer Partisi'nin oluşturduğu Ata İttifakı ile yarışan Sinan Oğan, ikinci turda ittifaktan bağımsız bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Zafer Partisi ise ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı vermişti.

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde omurgasını Zafer Partisi'nin oluşturduğu Ata İttifakı ile yarışan Sinan Oğan, ikinci turda ittifaktan bağımsız bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Zafer Partisi ise ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı vermişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Bu da Burak Güngör'ün kanalında yayınlanan programın tamamı 👇

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