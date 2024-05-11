11 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Mayıs Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü TV’de İpek Özbey ile Nokta Atışı programında açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş’in programdaki en çarpıcı açıklaması “Sinan'a bir çanta para getirip bu işleri bırak dediler, kabul etmedi ve bu yüzden öldürüldü” oldu.
TasteAtlas, her sene belirli kategorilerde mutfakların en'lerini listeliyor. Bu sefer de TasteAtlas, dünyanın en iyi kahvaltılarını listeledi. Listede Türkiye bu sefer 2 kez Türkiye var!
Steven Knight'ın yazdığı ve oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer'in de yer aldığı 'The Veil' dizisi her hafta yeni bölümüyle FX'te gösteriliyor. Gelin dizinin Disney+'taki yayın tarihine, ayrıntılarına ve izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk’un estetik yaptırmadan önceki hali ortaya çıktı. Pokreshchuk’un estetiksiz hali hayrete düşürdü.
Kasım ayından beri tutuklu bulunan Engin Polat'ın Instagram hesabından geçtiğimiz saatlerde maskeli bir paylaşım yapılmıştı. Polat'ın avukatından paylaşım hakkında ilk açıklama geldi.
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LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, 35. haftada Granada'ya konuk oldu. İspanyol taraftarlardan biri, Türkçe pankart hazırlayarak Arda Güler'den formasını istedi.
Netflix'te gösterime giren ve gerçek bir cinayet vakasına dayanan 'Asunta' dizisi kısa sürece tıpkı 'Baby Reindeer' gibi izleyenlerin beğenisini topladı. Gelin hep birlikte dizinin ve cinayetin ayrıntılarına, sonra da diziye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İki Yıldır Polonya'da Yaşayan TikTok Kullanıcısının Geçirdiği Sürede Ülke Hakkında Öğrendikleri Şaşırttı
Dublin Ve New York’a Konan “Portal”da Dublinliler New Yorkluları Böyle Trolledi
Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!
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Sinem Kobal'ın kızıyla yaptığı son paylaşım 'üçüncü bebek yolda mı?' diye düşündürttü.
'Lan' şarkısıyla müzik listelerinden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün verdiği konserinde sergilediği dans performansıyla dikkat çeken Bastık'ın hareketleri hiç çekici bulunmadığı gibi bir de eleştiri topladı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan’da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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