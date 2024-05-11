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Şehrin Her Yerinden İzlendi: Erzincan’da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Şehrin Her Yerinden İzlendi: Erzincan’da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.05.2024 - 23:40

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan’da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

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Erzincan’da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

Erzincan’da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre: Pazar günü Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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