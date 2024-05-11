Şehrin Her Yerinden İzlendi: Erzincan’da Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Şehrin Her Yerinden İzlendi: Erzincan’da Şimşekler Geceyi Aydınlattı
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Erzincan’da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.
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