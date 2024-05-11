Şehrin Her Yerinden İzlendi: Erzincan’da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre: Pazar günü Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.