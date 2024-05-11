Bakanlıktan Açıklama: Güneş Patlaması Haberleşmeyi Etkileyecek mi?

'Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi.'