10 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sosyal medya hesabını aktif kullanmasıyla bilinen Şeyma Subaşı bikinili pozları ile daha Nisan ayından yaz sezonunu açmış oldu.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle akıllara kazınan Tolga Karel, Amerika'da kurduğu ailesini büyütmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolga Karel beşinci kez baba olacak.
Kızılcık Şerbeti dizisinin birbirinden ünlü oyuncuları ekipçe Cannes'da boy gösterdi. Nursema ve Nilay'ın kıyafetleri ise kısa sürede birçok kötü yorum aldı.
İnci Taneleri isimli dizisiyle sektöre geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Haberlerin yalan olduğu iddia edilince Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun'un yaptığı paylaşımlar gündemi resmen sallamıştı. Sinan Akçıl ise bu durumda Vurgun'a destek vererek olaya dahil oldu.
Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın Sıla'nın şarkısı "Zahmet Olmazsa"yı söylerkenki anları şarkıcı tarafından "bana en güzel bayram hediyesi" notuyla paylaşıldı.
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Yılmaz Morgül katıldığı bir televizyon programında Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirince olanlar oldu.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses geçtiğimiz aylarda mutlu evliliklerini ikiz erkek bebekleri ile taçlandırmıştı. Doğdukları günden beri sağlık sorunlarıyla uğraşan Şefkatli ve bebeklerinden ailecek ilk bayram paylaşımı geldi.
Geçtiğimiz yıl aralık ayında baba olan Kaan Urgancıoğlu'ndan bayram paylaşımı geldi. Oğluyla poz veren Kaan Urgancıoğlu içimizi eritti.
Yaşadıkları aşkla kıskandıran ve gözlerden uzakta ilişki yaşayan Cansu Akın ve Metin Akdülger hepimizin içini ısıtan bir çift. Uzun birlikteliklerinden bu yana oldukça az görüntü verdiler. Metin Akdülger'in doğum gününü romantik pozlarla kutlayan Cansu Akın gözlerimizden kalpler çıkarttı!
Geçtiğimiz günlerde gözümüzü bir aşk iddiasına açtık. İlk başta ihtimal vermediğimiz bu aşk iddiası fotoğraf ve videolarla desteklenince gerçekliğini de ortaya koymuş oldu. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan samimi görüntüleriyle sosyal medyanın diline düştü.
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Parasıyla çenemizin yorulduğu, kızlarından, eski eşlerine ve sevgililerine kadar merceğimizde olan Acun Ilıcalı aylık kazanç açıklaması yaptı. Acun Ilcalı'ya katıldığı bir programda aylık kazancının ne kadar olduğu soruldu. Ilıcalı bu soruya cevap verdi.
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