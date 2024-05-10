10 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Aramızda Kalmasın programına konuk olan Semiha Yankı genç erkeklerle aşk yaşayan meslektaşları hakkında konuştu. Konu kendisinden 25 yaş küçük Çağrı Ökten ile evlenen Seda Sayan'a geldi, kendi görüşünü belirten şarkıcı bu ilişkilerin nedenini maddiyata bağladı...
Yılmaz Morgül katıldığı bir televizyon programında Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirmiş, ardından şarkının yeni versiyonu almış başını gitmişti. Sosyal medya kullanıcılarının sayısız kez dinlediği o yorumu Morgül stüdyo kaydıyla taçlandırdı...
Günümüzde büyük bir kitle tarafından takip edilen ve programları yüksek izlenmeler alan komedyen Hasan Can Kaya'nın programdaki Survivor göndermesi güldürdü!
Geçtiğimiz gün dünya listelerinde birinci sıraya yerleşen Bayhan'ın Tiryakinim şarkısına yapılan kötü yoruma İrem Derici'den beklendiği gibi bir yanıt geldi!
Yeni anne Eda Ece'nin Aslı Enver ile dostluğunu çoğumuz yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz sene anne olan Enver'den hamilelik dersi aldığını söyleyen güzel oyuncunun arkadaşıyla paylaşımları kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor...
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İsveç'te düzenlenen Eurovision yarışmasına davet edilen ve geçtiğimiz gün 21 sene sonra yeniden sahneye çıkarak ortalıği inleten Sertab Erener, teşekkür mesajı paylaştı. Genç nesilleri düşünen kraliçe, "geri dönelim" dedi!
Esquire dergisinin gecesine katılan Umut Evirgen ve Alina Boz çılgınlar gibi eğlendi! Alina Boz'un arkadaşıyla beraber Simge'nın Aşkın Olayım şarkısıyla dans ederken ağzından birden çıkan küfür ise dumura uğrattı! Aman diyelim, Galatasaraylılar görmesin!
Göndermeleriyle gündemi çalkalayan Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'dan sonra Hasan Can Kaya'ya sarması çok konuşulmuştu. Birçok ünlü ismin tarafını belli ettiği komedyen atışmasına bu sefer de usta oyuncu Zihni Göktay dahil oldu. Ünlü sanatçı çoğu kişiden farklı bir yorumda bulundu.
Açıklamalarıyla yeni tartışmanın fitillerini ateşleyen Bircan Bali, Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk oldu. Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan Mert Demir'in cinsel hayatı hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Bircan Bali sansür de yedi.
Aşkları ve gıpta ettiren evlilikleriyle sürekli tahtaya vurma isteği uyandıran Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin Anneler Günü üzerine yaptığı esprili hediye atışması yine ortalığı tatlılığa boğdu!
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Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraber olduğu ve yerlere göklere sığdıramadığı Gökhan Fırat'la ayrıldıklarını ilan eden İrem Derici cephesinde yeni gelişmeler yaşandı! Gökhan Fırat, kıymetlisiyle pozunu paylaştı, gönül alma turları hızlı başladı!
Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek ülkemizde akımın öncüsü olan Çağla Şıkel, bu sefer de "karanlık inzivaya" çekildi...
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