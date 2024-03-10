10 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç'ın yürümekte zorlanıp tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğu anlar sevenlerini endişelendirdi.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı son gaz devam ediyor! Demir'in ateşine düşen güzel oyuncu şimdi de adeta 'eridi' bitti! 😂
Şeyma Subaşı ve Meedo evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak Subaşı'dan sonra aşka küsmeyen Meedo, bu sefer gözüne ünlü oyuncuyu kestirdi...
Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk olan Doruk Doğrusöz, Hülya Avşar'ın dobralığından payına düşeni aldı. Bitmek bilmeyen cinsellik sorularını yağdıran Avşar'dan Doğrusöz'e şaşırtan sorular geldi.
Oğuzhan Uğur'la P!nç programına katılan Özge Özpirinçci, İlk ve Son dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'yi Altın Kelebek ödülünü aldığında nasıl tebrik ettiğini anlattı: Bademci'yi ödülü aldığına pişman etmiş olabilir!
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Bir yanda biricik annesi Arzu Sabancı, bir yanda da biricik sevgilisi Hande Erçel: Hakan Sabancı'nın işi zor! Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelin olarak istemediğine dair dedikodular yapılırken, Hakan Sabancı oyuncu sevgilisine aşkını böyle ilan etti...
Güzeller güzeli Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu. Ayrılığın üstünden çok geçmeden Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver ile görüntülenen Devrim Özkan dillere fena düştü.
Birçok sevilen şarkıya imza atan ünlü şarkıcı Semicenk bedelli askerlik için sakallarını kesti. Semicenk'in yeni halini görenler ise küçük çaplı bir şok yaşadı.
Dilan Polat'ın eltisi, Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan, sessizliğini bozarak hem Adalet Bakanlığı'na hem de takipçilerine seslendi. "Haksız yere yatıyorlar" vurgusu yapan Erdoğan, ailesinin salıverilmesi için vergi borçlarını ödemeye hazır olduklarını belirtti.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kadrosuna yeni dahil olan isimlerden ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Sabah'tan İlker Gezici'nin sorularına yanıt verdi. Akıllara "Muro" rolüyle kazınan Üstündağ, 10 yaşındaki oğlu Kaan için dikkat ettiği noktalara değinirken, "çizgi filmlerde LGBT propagandası yapılıyor" diyerek isyan etti.
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