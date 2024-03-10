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Dilan Polat'ın Eltisi Hazal Erdoğan Sessizliğini Bozup İsyan Etti: "Vergiden Kim Yatmış? Ödemeye Hazırız"

Dilan Polat'ın Eltisi Hazal Erdoğan Sessizliğini Bozup İsyan Etti: "Vergiden Kim Yatmış? Ödemeye Hazırız"

Dilan Polat Engin Polat
themyscira - Misafir Editör
10.03.2024 - 20:20

Dilan Polat'ın eltisi, Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan, sessizliğini bozarak hem Adalet Bakanlığı'na hem de takipçilerine seslendi. 'Haksız yere yatıyorlar' vurgusu yapan Erdoğan, ailesinin salıverilmesi için vergi borçlarını ödemeye hazır olduklarını belirtti.

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Lüks hayatlarıyla sosyal medyada fenomen olan Dilan-Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 4,5 ay önce tutuklanmışlardı.

Lüks hayatlarıyla sosyal medyada fenomen olan Dilan-Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 4,5 ay önce tutuklanmışlardı.

Bu süreçte konuşulmaya devam eden ikilinin dışında ailelerinden ve yakın çevrelerinden 12 kişi daha tutuklanmıştı.

Bu süreçte konuşulmaya devam eden ikilinin dışında ailelerinden ve yakın çevrelerinden 12 kişi daha tutuklanmıştı.

Fenomen çiftin kızları Nida Polat, annesi Dilan Polat'ın Instagram hesabından Adalet Bakanlığı'na seslendi.

Aynı gün Polat ailesinin diğer gelini Hazal Erdoğan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

Aynı gün Polat ailesinin diğer gelini Hazal Erdoğan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

"Vergiden kim yatmış?" diyen Erdoğan, "borcu ödemeye hazırız, haksız yere yatıyorlar" demekten de geri kalmadı.

"Vergiden kim yatmış?" diyen Erdoğan, "borcu ödemeye hazırız, haksız yere yatıyorlar" demekten de geri kalmadı.

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