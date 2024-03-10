Dilan Polat'ın Eltisi Hazal Erdoğan Sessizliğini Bozup İsyan Etti: "Vergiden Kim Yatmış? Ödemeye Hazırız"

Dilan Polat'ın eltisi, Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan, sessizliğini bozarak hem Adalet Bakanlığı'na hem de takipçilerine seslendi. 'Haksız yere yatıyorlar' vurgusu yapan Erdoğan, ailesinin salıverilmesi için vergi borçlarını ödemeye hazır olduklarını belirtti.