10 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Canlı yayın açıp Instagram'ın açılışını kutlayan Demet Akalın ve Gülben Ergen, Instagram yasağına tepkisiz kalan ünlülere taş atmayı da unutmadılar.
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Mert Demir'in Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında yaptığı açıklama "keşke hiç konuşmasaydın" dedirtti.
Melek Mosso'nun "daha az güzel görünmeye çalıştım" açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu!
Geçtiğimiz günlerde Furkan Bölükbaşı, Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt'a "provokatör" demiş Ebrar Karakurt'tan ise Bölükbaşı'na kapak niteliğinde cevap gelmişti. Furkan Bölükbaşı bu kez de Yeşim Salkım'a sataşınca yine eşsiz bir cevap ile karşılaştı!
Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunan Çıtak, daha sonra sessizliğe gömülmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlanan Çıtak, babasından şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Tatlıses'ten kızına yanıt gecikmedi.
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Instagram kapandığı günden itibaren tepkisini ortaya koyan, açılması için resmen seferber olan Demet Akalın, sonunda muradına erdi! Instagram yasağının kalktığı haberini duyan Akalın, bu haberin şerefine tekila açacağını paylaştı!
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Ezgi Mola oğlu Can ile birlikte mavi suların keyfini çıkardı!
Altındağ'da yaşanan hayvan katliamı, tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten anlamlı bir tepki gecikmedi. Sosyal sorumluluk projeleri ve yardımseverliğiyle tanınan Özçelik, bu trajik olay karşısında sesini yükselterek insanlık değerlerinin ve hayvan haklarının önemine vurgu yaptı.
Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olan Yunus Günçe spor yaparkenki motivasyon kaynağını açıkladı. O ismi duyunca pek şaşıracağınızı düşünmüyoruz!
Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak da Instagram yasağına tepki gösteren isimlerden biri oldu, erişim engelini detoks olarak görenlere çıkışan Apak'ın tepkisi sert oldu!
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