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Motivasyon Kaynağı Belli: Yunus Günçe'nin Kimi Düşünerek Spor Yaptığını Duyunca Pek de Şaşırmayacaksınız!

Motivasyon Kaynağı Belli: Yunus Günçe'nin Kimi Düşünerek Spor Yaptığını Duyunca Pek de Şaşırmayacaksınız!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 14:33

Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olan Yunus Günçe spor yaparkenki motivasyon kaynağını açıkladı. O ismi duyunca pek şaşıracağınızı düşünmüyoruz!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=4r8F1...
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Yunus Günçe, ekranlarda ve sosyal medyada parlayan bir yıldız olarak dikkatleri üzerine çekiyor! Komedi dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Günçe, enerjik kişiliği ve etkileyici performanslarıyla izleyicileri kahkahalara boğuyor.

Yunus Günçe, ekranlarda ve sosyal medyada parlayan bir yıldız olarak dikkatleri üzerine çekiyor! Komedi dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Günçe, enerjik kişiliği ve etkileyici performanslarıyla izleyicileri kahkahalara boğuyor.

Stand-up sahnelerinde ve televizyon projelerinde sergilediği espri yeteneğiyle tanınan Günçe, eğlence dünyasında adından söz ettiriyor.

Stand-up sahnelerinde ve televizyon projelerinde sergilediği espri yeteneğiyle tanınan Günçe, eğlence dünyasında adından söz ettiriyor.

Survivor yarışmasıyla hafızlara kazınan Yunus Günçe yaptığı açıklama ile gündeme geldi! Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olan ve "Spor yaparken iki kişiyi düşünüyorum..." diyen Günçe'nin spor motivasyonu sizi pek de şaşırtmayacak!

Survivor yarışmasıyla hafızlara kazınan Yunus Günçe yaptığı açıklama ile gündeme geldi! Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olan ve "Spor yaparken iki kişiyi düşünüyorum..." diyen Günçe'nin spor motivasyonu sizi pek de şaşırtmayacak!

O isim kaslarıyla adından bahsettiren Kerem Bürsin oldu! "Biri karım, diğeri Kerem Bürsin. Onu geçmem gerek diye hırslanıyorum. Bir de en sevdiğim yabancı erkek oyuncu Kerem. " ifadelerini kullanan Günçe'nin motivasyon kaynağı belli!

O isim kaslarıyla adından bahsettiren Kerem Bürsin oldu! "Biri karım, diğeri Kerem Bürsin. Onu geçmem gerek diye hırslanıyorum. Bir de en sevdiğim yabancı erkek oyuncu Kerem. " ifadelerini kullanan Günçe'nin motivasyon kaynağı belli!

İşte o anlar 👇

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