1 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları son dönemde gündemde biliyorsunuz ki. Çift her ne kadar iddiaları reddetse de birlikte verdikleri son röportaj hepimizi düşündürdü.
Katıldığı bir davette Rafah'taki katliam hakkında ne düşündüğü sorulan Defne Samyeli'nin verdiği cevap sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Defne Samyeli'den tepki çeken açıklaması için sayfalarca açıklama geldi...
Gösterişli kombinleri ve makyajları ile meşhur Bülent Ersoy'un sahnede coştuğu anlar gündeme geldi. Ersoy'un sabahlığa benzetilen sahne kombini ise dillere fena düştü.
Filistin asıllı dünyaca ünlü kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşler Filistin için 1 milyon dolar bağışladı.
Gençlik iksiri içtiğine emin olduğumuz ancak kanıtlayamadığımız Burcu Esmersoy'un pembe bikinili pozları sabah yediğimiz poğaçaları ve börekleri resmen boğazımıza dizdi.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemiş, Hande Yener'den ise ODTÜ öğrencilerine tam destek gelmişti. Ünlü şarkıcı bu sefer de konser tarihi için öğrencilerle görüşmek istediğini açıkladı!
Alizade'nin Berkcan Güven ile olan dostluğunu hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcının Berkcan Güven'i dolandırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Alizade'nin Sefa ile yaptığı son paylaşım "Berkcan'dan sonra sıra ona mı geldi?" dedirtti.
Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenmeye karar veren Müge Boz ikinci kez anne oldu! Hoş geldin Rika bebek!
Onedio ekibiyle birlikte Cem Yılmaz'ın eski sevgililerini tahmin etmeye çalıştık... Bakalım siz hangilerini doğru bilebileceksiniz?
YouTube kariyerine başladığı ilk günden beri görünümlüyle eleştirilen Danla Bilic son yıllarda geçirdiği değişimle tepki çekmeye devam ediyor... Aquafilling ameliyatı sonrası başına gelenleri anlatan isim takipçilerini estetik işlemler hakkında uyardı.
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