Onedio Ekibiyle Cem Yılmaz’ın Eski Sevgililerini Tahmin Ediyoruz!
Onedio Ekibiyle Cem Yılmaz’ın Eski Sevgililerini Tahmin Ediyoruz!
Onedio ekibiyle birlikte Cem Yılmaz'ın eski sevgililerini tahmin etmeye çalıştık... Bakalım siz hangilerini doğru bilebileceksiniz?
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Günümüzün en ünlü komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz resmen 'Kadınlar, kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır'' sözünün vücut bulmuş hali... Filmleriyle, oyuculuğuyula ve stand up şovlarıyla beğeni toplayan ismin aşk defteri ise bir hayli kabarık.
Özel hayatıyla gündemde sürekli yer edinen Cem Yılmaz'ın eski aşklarını Onedio ekibi olarak tahmin etmeye çalıştık👇
Bakalım siz kaçta kaç yapacaksınız? 😂
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