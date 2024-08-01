1 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bodrum'da bir davette bir araya gelen Selahattin Paşalı ve Mert Yazıcıoğlu'nun bir örnek kombini sosyal medyada gündem oldu!
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Fenerbahçe - Lugano maçında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla görüntülenen Müge Anlı'nın kocasına cilveler yaptığı anlar "dibine kadar içimizden biri" dedirtti!
Harbiye’de sahneye çıkan Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan en önden izledi. Ozan Çolakoğlu, Gülşen'in sahne kıyafeti eleştirilerine son noktayı koydu.
Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra Amerika tatiline çıkan Afra Saraçoğlu, 1 aylık İngilizce kursundan mezun oldu! Sertifikasını kaldırıp cübbesiyle poz veren güzel oyuncu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü...
40. yaş gününü kutlayan Gupse Özay'ın doğum günü partisi ünlü akınına uğradı. Ünlü ismin doğum günü kareleri görenleri kahkahaya boğdu!
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"Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi" diyen dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk’un son imajı görenleri şaşırttı.
Arzu Sabancı'dan bir tanecik gelini Nazlı Sabancı ile yeni paylaşım geldi!
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Büyüleyici sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Karsu, geçtiğimiz yıllarda evlilik teklifi aldığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile 31 Temmuz'da dünyaevine girdi. Nazara gelen çiftin düğün aracı arızalanarak yolda kaldı!
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