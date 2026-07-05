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Yengeç Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Temmuz - 12 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle kariyer ve gelecek hedeflerin üzerinde etkili olabilir. Uzun süredir emek verdiğin bir iş, beklediğin bir terfi ya da ulaşmak istediğin bir pozisyon konusunda “Ben gerçekten bunu mu istiyorum?” sorusu gündemine gelebilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde hiç beklemediğin bir telefon görüşmesi, referans ya da iş bağlantısı yeni bir kapı aralayabilir. Özellikle daha önce değerlendirmediğin bir teklif yeniden masaya gelebilir.

Maddi konularda ise Venüs-Jüpiter uyumu destekleyici çalışıyor. Prim, ek ödeme, freelance iş ya da geçmişte yaptığın bir çalışmanın maddi karşılığı bu hafta gündemine gelebilir. Ancak kariyer değişimi ya da büyük harcamalar konusunda duygusal kararlar vermek yerine detayları incelemek daha doğru sonuçlar verecektir.

Aşk hayatında ise yoğun iş temposu ile özel hayat arasındaki dengeyi kurman gerekebilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan partnerin senden daha fazla zaman ve ilgi bekleyebilir. Bekar bir Yengeç burcuysan iş ortamında tanışacağın biri ya da profesyonel bir bağlantı beklenmedik şekilde ilgini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan sadece başarıya ulaşmak değil, ulaştığında gerçekten mutlu olacağın hedefleri seçmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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