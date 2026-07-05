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Yengeç Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında ilişkinin geleceğine dair konular sandığından daha fazla gündeme gelebilir. Birlikte yaşama fikri, tatil planı, ailelerle tanışma ya da gelecek aylara dair yapılan sıradan bir konuşma bile ilişkinin yönünü sorgulamana neden olabilir. Neptün retrosunun etkisiyle, uzun zamandır görmezden geldiğin bazı belirsizlikler artık daha görünür hale gelebilir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin gelecek planlarında sana ne kadar yer verdiğini daha fazla önemsemeye başlayabilirsin. Özellikle “bir gün yaparız” denilen konuların ne zaman gerçeğe dönüşeceği merak konusu olabilir. Bu hafta seni etkileyen şey romantik sözlerden çok, birlikte kurulan planların ne kadar somut olduğu olacak.

Bekar bir Yengeç burcuysan, geçmişten gelen bir mesaj ya da uzun süredir görüşmediğin biriyle yeniden iletişim kurman mümkün görünüyor. Ancak bu kez mesele eskiye dönmek değil, geçmişte yarım kalan bir hikâyenin sende hâlâ ne kadar yer kapladığını anlamak olabilir. Ayrıca aile veya yakın çevre aracılığıyla tanışacağın biri de dikkatini çekebilir.

Bu hafta aşk hayatında cevabını aradığın soru “Beni seviyor mu?” değil, “Hayatında bana gerçekten yer açıyor mu?” olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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