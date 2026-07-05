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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle mide ve sindirim sistemi üzerinde etkisini gösterebilir. Öğün saatlerinin düzensizleşmesi, hızlı yemek yemek ya da duygusal anlarda normalden fazla tüketmek mide yanması ve şişkinlik gibi şikayetleri artırabilir. Özellikle dışarıda tüketilen yiyecekler konusunda biraz daha seçici olmak sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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