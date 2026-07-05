Sevgili Yengeç, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle mide ve sindirim sistemi üzerinde etkisini gösterebilir. Öğün saatlerinin düzensizleşmesi, hızlı yemek yemek ya da duygusal anlarda normalden fazla tüketmek mide yanması ve şişkinlik gibi şikayetleri artırabilir. Özellikle dışarıda tüketilen yiyecekler konusunda biraz daha seçici olmak sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…