Sevgili Yengeç, bu hafta para konusunda aile içinde yıllardır aynı şekilde devam eden bir düzen değişebilir. Ortak kullanılan bir aboneliğin iptali, ev giderlerinin yeniden paylaşılması ya da uzun süredir fark edilmeyen küçük masrafların ortaya çıkması bütçende beklenmedik bir rahatlama yaratabilir. Neptün retrosu, “hep böyleydi” diye devam eden maddi alışkanlıkları sorgulatıyor. Özellikle bir aile büyüğünden gelen tavsiye ya da ev içinde yapılan sıradan bir sohbet, para yönetimine bakış açını değiştirebilir. Bu hafta kazanç bazen daha fazla para kazanmaktan değil, paranın sessizce nereden eksildiğini fark etmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…