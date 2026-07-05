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Yengeç Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta para konusunda aile içinde yıllardır aynı şekilde devam eden bir düzen değişebilir. Ortak kullanılan bir aboneliğin iptali, ev giderlerinin yeniden paylaşılması ya da uzun süredir fark edilmeyen küçük masrafların ortaya çıkması bütçende beklenmedik bir rahatlama yaratabilir. Neptün retrosu, “hep böyleydi” diye devam eden maddi alışkanlıkları sorgulatıyor. Özellikle bir aile büyüğünden gelen tavsiye ya da ev içinde yapılan sıradan bir sohbet, para yönetimine bakış açını değiştirebilir. Bu hafta kazanç bazen daha fazla para kazanmaktan değil, paranın sessizce nereden eksildiğini fark etmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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