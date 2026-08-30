Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerlerken ve pazar günü Ay ile buluşurken enerjini bir anda yükseltip düşürebilecek bir tempo yaşayabilirsin. Kendini gereğinden fazla zorlamak yerine gün içine kısa hareket araları eklemek sana daha iyi gelebilir. Rahat kıyafetler tercih etmek, esnemek ve ılık bir duşla gevşemek hafta boyunca bedenini rahatlatabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…