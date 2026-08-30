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Yengeç Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta duyguların hafta sonuna doğru yükseliyor. Mars hâlâ senin burcunda ilerliyor ve cumartesi akşamı Ay da burcuna geçiyor. İlişkin varsa, pazar günü Ay ile Mars’ın buluşmasıyla içinde biriken duygular daha kolay dışarı çıkabilir. Bu mutlaka bir kavga anlamına gelmiyor; sadece uzun süredir konuşulmayan konular artık görmezden gelinemeyebilir. Sesini yükseltmeden, sakin bir dille konuştuğunda aranızda daha açık ve gerçek bir yakınlık kurabilirsin.

Bekarsan, hafta sonu artan duygusallığın seni acele bir adıma sürükleyebilir. Birine karşı ani ve güçlü bir his duyabilirsin. Bu duyguyu bastırmana gerek yok, ancak pazar günü aldığın bir kararı ertesi gün daha sakin bir ruh hâliyle yeniden değerlendirmen iyi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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