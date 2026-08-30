Sevgili Yengeç, bu hafta duyguların hafta sonuna doğru yükseliyor. Mars hâlâ senin burcunda ilerliyor ve cumartesi akşamı Ay da burcuna geçiyor. İlişkin varsa, pazar günü Ay ile Mars’ın buluşmasıyla içinde biriken duygular daha kolay dışarı çıkabilir. Bu mutlaka bir kavga anlamına gelmiyor; sadece uzun süredir konuşulmayan konular artık görmezden gelinemeyebilir. Sesini yükseltmeden, sakin bir dille konuştuğunda aranızda daha açık ve gerçek bir yakınlık kurabilirsin.

Bekarsan, hafta sonu artan duygusallığın seni acele bir adıma sürükleyebilir. Birine karşı ani ve güçlü bir his duyabilirsin. Bu duyguyu bastırmana gerek yok, ancak pazar günü aldığın bir kararı ertesi gün daha sakin bir ruh hâliyle yeniden değerlendirmen iyi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…