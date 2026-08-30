Sevgili Yengeç, bu hafta emeğinle kazancın arasındaki bağ güçleniyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni kazanç alanınla kariyer alanını birleştiriyor, yani hak ettiğini istemek için elinde güçlü gerekçeler var. Ancak aynı gün öğleden sonra Mars senin burcunda Satürn ile kare kuruyor; bir yetkili, kural ya da sorumluluk seni yavaşlatabilir. Bu gecikmeyi kesin bir olumsuzluk gibi görmemelisin. Cumartesi akşamı Ay senin burcuna geçiyor ve hafta sonuna doğru duyguların yoğunlaşıyor.

Maddi olarak salı sabahı bir ücret ya da fiyat konuşması için elverişli bir zaman var. Öğleden sonra bir engelle karşılaşsan da akşamki Merkür-Mars sekstili çözüm bulmanı kolaylaştırabilir; pes etmek yerine farklı bir yol denemelisin.

Aşk hayatında pazar günü dikkat istiyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, Ay ile Mars senin burcunda buluşuyor ve biriken duygular birden dışarı çıkabilir; sesini yükseltmeden konuşmaya çalışmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, hafta sonu artan duygusallığın seni acele bir adıma sürüklememeli. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…