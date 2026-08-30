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Yengeç Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta emeğinle kazancın arasındaki bağ güçleniyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni kazanç alanınla kariyer alanını birleştiriyor, yani hak ettiğini istemek için elinde güçlü gerekçeler var. Ancak aynı gün öğleden sonra Mars senin burcunda Satürn ile kare kuruyor; bir yetkili, kural ya da sorumluluk seni yavaşlatabilir. Bu gecikmeyi kesin bir olumsuzluk gibi görmemelisin. Cumartesi akşamı Ay senin burcuna geçiyor ve hafta sonuna doğru duyguların yoğunlaşıyor.

Maddi olarak salı sabahı bir ücret ya da fiyat konuşması için elverişli bir zaman var. Öğleden sonra bir engelle karşılaşsan da akşamki Merkür-Mars sekstili çözüm bulmanı kolaylaştırabilir; pes etmek yerine farklı bir yol denemelisin.

Aşk hayatında pazar günü dikkat istiyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, Ay ile Mars senin burcunda buluşuyor ve biriken duygular birden dışarı çıkabilir; sesini yükseltmeden konuşmaya çalışmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, hafta sonu artan duygusallığın seni acele bir adıma sürüklememeli. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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