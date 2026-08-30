Sevgili Yengeç, salı sabahı Jüpiter-Satürn üçgeni emeğinle kazancın arasındaki bağı güçlendiriyor; bir ücret ya da fiyat konuşması için haftanın en uygun zamanlarından biri olabilir. Öğleden sonra Mars senin burcunda Satürn ile kare kurunca bir gecikme ya da istediğin gibi olmayan bir cevapla karşılaşabilirsin. Akşamki Merkür-Mars sekstili ise farklı bir çözüm bulmanı kolaylaştırabilir, bu yüzden aynı gün pes etmemelisin. Konuyu pazar gününe bırakırsan sabırsız davranma ihtimalin artabilir; önemli görüşmeleri mümkünse daha erken tamamlamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…