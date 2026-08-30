article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 31 Ağustos - 6 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, salı sabahı Jüpiter-Satürn üçgeni emeğinle kazancın arasındaki bağı güçlendiriyor; bir ücret ya da fiyat konuşması için haftanın en uygun zamanlarından biri olabilir. Öğleden sonra Mars senin burcunda Satürn ile kare kurunca bir gecikme ya da istediğin gibi olmayan bir cevapla karşılaşabilirsin. Akşamki Merkür-Mars sekstili ise farklı bir çözüm bulmanı kolaylaştırabilir, bu yüzden aynı gün pes etmemelisin. Konuyu pazar gününe bırakırsan sabırsız davranma ihtimalin artabilir; önemli görüşmeleri mümkünse daha erken tamamlamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Yengeç burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın