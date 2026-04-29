Sevgili Yengeç, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle kariyerindeki bir gelişmeyi olduğundan çok daha olumlu yorumlama eğilimindesin. Mevcut motivasyon sana büyük bir çalışma azmi verse de gerçek tablonun zamanla ve somut verilerle netleşeceğini unutmadan hareket etmelisin. Adımlarını sağlam basmak ve aşırı iyimserliğin yaratabileceği kör noktaları fark etmek, seni profesyonel hatalardan koruyacaktır.

Mesleki alanda gördüğün destekler moralini yükseltirken, sorumluluklarını disiplinle yönetmeye devam etmelisin. Geleceğe dair kurduğun büyük hayaller bugün işine odaklanmanı kolaylaştıracaktır; ancak her gelişmeyi rasyonel kalmak adına süzgeçten geçirmelisin. Başarının kalıcı olması, bugün sergileyeceğin soğukkanlı duruşa bağlı görünüyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Peki ya aşk? Duygusal tepkilerin büyüme eğiliminde olduğu, küçük bir detayın bile zihninde devasa anlamlar kazandığı bir gündesin. İlişkisi olan bir Yengeç isen, partnerinin sıradan bir davranışını ilişkinizdeki büyük bir mutluluğun veya sorunun kanıtı gibi algılamamalısın. Bekarsan, platonik bir ilginin aniden derinleştiğini sanarak kalbindeki kapıları çok hızlı aralamaya kalkışabilirsin; hislerini biraz dinlendirmek ve gerçeklikle harmanlamak en doğrusu olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...