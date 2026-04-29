Sevgili Yengeç, bugün duygusal tepkilerin Ay ve Jüpiter etkisiyle büyüme gösterdiği, minik detayların bile zihninde devasa hikayelere dönüştüğü bir gündesin. İç dünyandaki hislerin yoğunluğu, bazen dışarıdaki gerçekleri görmeni perdeleyebilir.

Eğer bir birlikteliğin varsa, partnerinin sıradan bir sözünü ilişkinizdeki çok büyük bir sorunun veya sevincin işareti sanmamalısın. Bekar bir Yengeç isen, platonik bir ilginin aniden derinleştiğini düşünerek kalbini çok hızlı açmaya kalkışabilirsin; hislerini biraz dinlendirmek seni yanılgılardan korur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…