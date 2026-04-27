Sevgili Yengeç, bugün güven temelleri üzerine inşa edilen, adeta bir liman gibi sığınılacak derin sevgiyi kucaklamaya hazırlanmalısın. Karşındaki insanın sana kalbini tüm şeffaflığıyla açması, sendeki korunma ihtiyacını yerini teslimiyete bırakacak bir huzura dönüştürebilir. Ruhsal olarak birbirine ait olma hissinin her zamankinden daha baskın olduğu anlara da hazır olmalısın. Böylece partnerinin sergilediği sarsılmaz sadakat, aranızdaki bağı bir kale gibi güçlendirirken geleceğe dair tüm korkularını bir kenara bırakmanı sağlayacaktır.

Ama bekarsan, hayatına girmek isteyen kişinin samimiyetini iliklerinde hissettiğinde, ördüğün duvarları kendi rızanla birer birer indirebilirsin. İşte şimdi gerçek sevgiye 'merhaba' diyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…