Sevgili Koç, bugün kalbinin derinliklerinde sıradan hislerin ötesine geçen, ruhunu sarsan bir çekim hissedebilirsin. Yüzeysel flörtler ya da havada kalan vaatler artık seni tatmin etmiyorsa, bir bakışın içindeki karanlık ama davetkar tutkunun peşinden gitmek isteyebilirsin. Tenin ve ruhun aynı anda dile geldiği bu enerji altında, sevginin dönüştürücü gücünü iliklerine kadar hissedeceğin bir atmosferdesin. Yani bugün, partnerinle aranda kelimelere dökülemeyen ama varlığıyla odayı dolduran muazzam çekim, tüm buzları eritecek bir yakınlaşmaya kapı aralayabilir.

Tabii eğer bekarsan, girdiğin ortamlarda sadece dış görünüşüyle değil, gizemli derinliğiyle seni adeta hipnotize eden birine rastlayabilirsin. Kendini bir anda yoğun bir duygu selinin ortasında da bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…